Блинкен заявил, что градус напряженности в отношениях США и Китая снизился

Энтони Блинкен

CentralAsia (KZ) - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряженность в отношениях с Китаем ослабла, однако указал на тревогу по поводу намерений Пекина в отношении Тайваня.

В ходе визита в Чикагский университет господина Блинкена спросили, снизился ли накал отношений между США и КНР.

«Думаю, да, потому что, опять же, когда вы обсуждаете и вовлекаетесь, это имеет тенденцию иметь такой эффект. <...> Остальной мир ожидает, что мы будем ответственно управлять этими отношениями. Они знают, что, если мы не найдем пути и области, где мы можем, где в наших интересах сотрудничать, они потеряют часть преимуществ», - ответил он.

По словам госсекретаря, Китай решил, что его больше не устраивает статус-кво в отношении Тайваня, преобладавший в течение десятилетий.

«Они (власти КНР.— "Ъ") говорят, что это суверенный вопрос; наш ответ заключается в том, что он представляет интерес для США и стран по всему миру»,- сказал Энтони Блинкен, указывая на доминирование Тайваня в области полупроводников, имеющее решающее значение для мировой экономики.

Энтони Блинкен посетит Пекин 5–6 февраля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения