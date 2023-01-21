ЦИК Казахстана допустил 7 партий к участию на внеочередных выборах депутатов парламента

CentralAsia (KZ) - ЦИК Казахстана допустил семь партий к участию на внеочередных выборах депутатов Мажилиса парламента.
В итоге на выборах будут представлены:
- Партия «Amanat»;
- Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;
- Партия «Respublica»;
- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
- Казахстанская партия зеленых «Байтак»;
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Народная партия Казахстана.
При этом двум партиям ограничили участие в выборах в маслихаты.
«Байтақ» — из-за отсутствия соответствующих структурных подразделений сможет участвовать только в выборах депутатов маслихатов Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. «Respublica» из-за аналогичных причин не допущена к участию в выборах депутатов маслихатов. Остальные партии допущены к участию без ограничений.
Основные этапы избирательной кампании будут проходить так:
- выдвижение кандидатов — с 20 января до 18:00 по местному времени до 8 февраля;
- Регистрация кандидатов – с 20 января до 18:00 по местному времени до 18 февраля;
- Предвыборная агитация — с 18:00 18 февраля по 00:00 18 марта;
- 18 марта — день тишины;
- 19 марта — день голосования.
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