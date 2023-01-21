ЦИК Казахстана допустил 7 партий к участию на внеочередных выборах депутатов парламента

CentralAsia (KZ) - ЦИК Казахстана допустил семь партий к участию на внеочередных выборах депутатов Мажилиса парламента.

В итоге на выборах будут представлены:

Партия «Amanat»;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

Партия «Respublica»;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

Казахстанская партия зеленых «Байтак»;

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана.

При этом двум партиям ограничили участие в выборах в маслихаты.

«Байтақ» — из-за отсутствия соответствующих структурных подразделений сможет участвовать только в выборах депутатов маслихатов Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. «Respublica» из-за аналогичных причин не допущена к участию в выборах депутатов маслихатов. Остальные партии допущены к участию без ограничений.

Основные этапы избирательной кампании будут проходить так:

выдвижение кандидатов — с 20 января до 18:00 по местному времени до 8 февраля;

Регистрация кандидатов – с 20 января до 18:00 по местному времени до 18 февраля;

Предвыборная агитация — с 18:00 18 февраля по 00:00 18 марта;

18 марта — день тишины;

19 марта — день голосования.

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