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ЦИК Казахстана допустил 7 партий к участию на внеочередных выборах депутатов парламента

CentralAsia (KZ) -  ЦИК Казахстана допустил семь партий к участию на внеочередных выборах депутатов Мажилиса парламента.

В итоге на выборах будут представлены:

  • Партия «Amanat»;
  • Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;
  • Партия «Respublica»;
  • Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
  • Казахстанская партия зеленых «Байтак»;
  • Общенациональная социал-демократическая партия;
  • Народная партия Казахстана.

При этом двум партиям ограничили участие в выборах в маслихаты.

«Байтақ» — из-за отсутствия соответствующих структурных подразделений сможет участвовать только в выборах депутатов маслихатов Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. «Respublica» из-за аналогичных причин не допущена к участию в выборах депутатов маслихатов. Остальные партии допущены к участию без ограничений.

Основные этапы избирательной кампании будут проходить так:

  • выдвижение кандидатов — с 20 января до 18:00 по местному времени до 8 февраля;
  • Регистрация кандидатов – с 20 января до 18:00 по местному времени до 18 февраля;
  • Предвыборная агитация — с 18:00 18 февраля по 00:00 18 марта;
  • 18 марта — день тишины;
  • 19 марта — день голосования.
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