Курс биткоина вырос на 10%

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CentralAsia (KZ) - Курс биткоина в ходе торгов 21 января вырос более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Стоимость биткоина после резкого роста составила 23 306 долларов. Криптовалюта подорожала более чем на 10%.

Ранее сообщали, что курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тыс. долларов. Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тыс. долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3%, с начала года — на 27%.

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