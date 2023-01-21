Почему нехватку железа не следует недооценивать?

CentralAsia (KZ) - Наиболее распространенным видом анемии в мире является железодефицитная анемия, приводит слова терапевта Осман Эрк издание Sözcü.

«Необходимо обязательно выяснить причину, которая лежит в основе нехватки железа , потому что это может быть признаком рака», - отмечает эксперт.

В наши дни дефицит железа занимает одно из первых мест в рейтинге приоритетных проблем Всемирной организации здравоохранения. Более 30% населения земного шара страдает железодефицитной анемией. Больше всего с проблемой нехватки железа приходится бороться женщинам. Однако особенно серьезно необходимо относиться к картине дефицита этого минерала в период менопаузы, обращает внимание терапевт Осман Эрк (Osman Erk). Вот его пояснения.

Наиболее частая причина — хроническая кровопотеря

Дефицит железа является наиболее распространенной причиной малокровия у взрослых. Потеря происходит через кишечник и половые пути у женщин. Иногда хроническая кровопотеря протекает коварно, не вызывая никаких признаков и симптомов. Такие причины, как язва желудка, желудочная грыжа, варикоз пищевода и желудка, рак желудка и кишечника, полипы толстой кишки, воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит и болезнь Крона, паразиты, длительное употребление аспирина и антикоагулянтов, могут привести к железодефицитной анемии.

Необходимо найти причину нехватки железа

При обнаружении низкого уровня ферритина необходимо обязательно выяснить причину, лежащую в его основе. Такое состояние также может быть признаком другого заболевания. Причиной дефицита железа может быть кровотечение в желудке и кишечнике. Таким образом, нехватка железа может проявиться как симптом или даже первый предупредительный сигнал многих серьезных заболеваний, прежде всего рака желудка и кишечника, гинекологического рака. Ранняя диагностика и лечение спасут жизнь человека. В таком случае большое значение с точки зрения диагноза имеет эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта. Для женщин также важно гинекологическое обследование.

Лечение не должно прерываться

В рамках лечения, в зависимости от состояния и показателей пациента, могут быть выписаны таблетки, сиропы или внутривенные препараты железа. Крайне важно внимательно следить за процессом лечения и не прерывать его. Лечение необходимо продолжать в среднем три-шесть месяцев. Прерывание может вызвать рецидив дефицита железа. Помимо медикаментозного лечения, питание пациента также должно быть спланировано с учетом нехватки этого минерала.

В каких продуктах содержится?

К богатым железом продуктам относятся субпродукты, красное мясо, яичный желток, чернослив, изюм, бобовые, грецкие орехи, фундук, фисташки, миндаль, зеленые овощи и фрукты. Весьма полезно совмещать богатые железом продукты животного и растительного происхождения. Употребление изобилующих железом продуктов, таких как чечевица и мясо, вместе с салатами, которые богаты витамином С, улучшает усвоение этого минерала. Яйца также являются хорошим источником железа. Яйца со шпинатом или мясным фаршем помогают устранить дефицит железа. Употребление большого количества чая снижает усвоение вещества. По этой причине чай целесообразно пить через два часа после еды, а не сразу после приема пищи. Между тем употребление чая с лимоном способствует усвоению железа. Кальций может нарушать всасывание как животного, так и растительного железа. Необработанные зерна содержат больше рассматриваемого минерала, тогда как белый рис и белая мука, напротив, бедны железом. Приготовление зеленых овощей, в первую очередь брокколи и белокочанной капусты, на пару может увеличить усвоение железа в пять раз.

Как понять?

Если в организме мало железа, эритроциты становятся неспособны вырабатывать гемоглобин, который служит для снабжения кислородом тканей организма. В результате человек чувствует себя усталым, вялым и испытывает одышку. Также возникают такие проблемы, как головная боль, головокружение, озноб. Нормальный рацион содержит 10-20 миллиграммов железа в день. Лишь небольшая часть этого количества всасывается в кишечнике в зависимости от потребности организма. Богатые железом продукты — это мясо, субпродукты, зеленые овощи и фрукты. Молоко, наоборот, бедно железом. Основным местом всасывания железа является двенадцатиперстная кишка, которая следует за желудком. В то время как кислота желудочного сока и витамин С способствуют усвоению железа, фосфаты, содержащиеся в молоке и молочных продуктах, а также фитаты в составе бобовых, орехов и злаков могут усложнять всасывание железа. При нормальном рационе происходит усвоение в среднем одного миллиграмма железа. Потребность в железе для мужчин составляет в среднем один миллиграмм в сутки, тогда как у женщин эта потребность выше — два миллиграмма, а у женщин во время беременности — еще выше (два-три миллиграмма). В послеродовой период потребность в минерале составляет порядка двух миллиграммов.

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