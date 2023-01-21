Украина анонсировала подготовку экипажей танков Leopard

CentralAsia (KZ) - Несмотря на то, что на очередной встрече в «Рамштайне» не было объявлено о предоставлении Украине танков, в этом направлении наметился положительный прорыв. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

«Имеем прорыв - это возможность для стран, владеющих танками Leopard, начинать обучающие миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться», - сказал министр.

Он также выразил надежду на то, что Германия «в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций» дойдет и до решения о передаче Украине танков.

Накануне в ходе очередной встречи в формате «Рамштайн» в Германии обсуждалась тема поставок танков Leopard в Украину, однако решения принято не было.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения