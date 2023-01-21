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В Тибете из-за схода лавины погибли 28 человек

CentralAsia (KZ) -  По меньшей мере 28 человек погибли из-за схода лавины в городе Ньингчи на юго-западе Тибета. Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Отмечается, что поисково-спасательные операции на месте происшествия завершились 20 января. В общей сложности в спасательных работах приняли участие 1348 человек, включая пожарных, военных и волонтеров, и 236 единиц техники. Совместными усилиями они проложили проход протяженностью 7,5 километра, чтобы вызволить потерпевших из-под снега. Им удалось спасти 53 человека, пятеро из них получили серьезные ранения.

Лавина сошла вечером 17 января и накрыла въезды в автомобильный тоннель в Тибетском автономном районе. В результате люди оказались заблокированы внутри транспортных средств. По данным аварийно-спасательных служб, сход лавины спровоцировали сильный ветер и повышение температуры в регионе.

Ранее двое россиян попали под сход лавины в Tyнкинcкoм paйoнe Бурятии. Туристическая группа не была зарегистрирована и находилась y пoднoжья пика Бpoнeнoceц во время схода лавины. В результате инцидента никто не погиб.

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