В Париже проходит акция против пенсионной реформы

CentralAsia (KZ) - В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежными ассоциациями и антикапиталистами.

Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии по направлению к площади Нации. Протестующие несут транспаранты партий LFI, Новый народный экологический и социальный союз, Новой партии Антикапиталистов.

Как передает РИА новости, участники скандируют лозунги «Пенсия в 60 лет!». На акции собрались десятки тысяч человек. Колонну демонстрантов сопровождает полиция.

19 января по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тыс. в Париже.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

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