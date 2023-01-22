Экс-президент Туркменистана стал национальным лидером республики

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером республики. Об этом сообщают местные СМИ.

Решение было принято во время заседания палат парламента страны, который по его итогам стал однопалатным. Ранее он состоял из верхней палаты — Халк Маслахаты и нижней — Меджлиса. Верхнюю палату упразднили.

Халк Маслахаты в стране останется — теперь этот будет отдельный высший орган народной власти.

Бердымухамедов был президентом с февраля 2007 года по март 2022 года. Президентом страны стал его сын.

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