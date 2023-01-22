Республиканцы заявили, что Байден отдыхал 291 день своего президентского срока

Джо Байден

CentralAsia (KZ) - Президент США Джо Байден 291 день своего срока пробыл на каникулах, считает Республиканская партия страны.

По их данным, Байден провел двухсотый день в Делавэре, а его каникулы длятся почти 300 дней. «Это его 291 день на каникулах с момента вступления в должность», - заявила партия.

20 января прошла половина президентского срока Байдена.

Байден в последнее время отдыхал на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану. Сообщалось, что он провел свой отпуск в роскошном доме стоимостью порядка 20 млн долларов. Также американский лидер побывал на Виргинских островах. Политик почти все выходные проводил в одной из своих резиденций в штате Делавэр.

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