Турция обвинила Швецию в нарушении взятых на себя обязательств по членству в НАТО

CentralAsia (KZ) - МИД Турции выступил с обвинениями в адрес Швеции в связи с нарушениями взятых на себя обязательств по членству в НАТО.
Министерство осудило разрешение властями Швеции проведение пропагандистской демонстрации связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) группами в центре Стокгольма, в ходе которой лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудансжег Коран.
Отмечается, что таким образом страна нарушила обязательства трехстороннего меморандума, подразумевающего в том числе предотвращение пропаганды террористических организаций.
«Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму», - заявили в министерстве.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в визите шведского министра обороны Пола Йонсона в Турцию больше нет смысла, поэтому он был отменен. 27 января шведский коллега Акара Пол Йонсон должен был обсудить в Анкарезаявку Стокгольма на членство в НАТО, к этому моменту не ратифицированную Турцией.