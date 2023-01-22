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Король Великобритании планирует отказаться от старомодных чулок и бриджей во время коронации

CentralAsia (KZ) -  Король Великобритании Чарльз III не хочет на своей коронации носить старомодные шелковые чулки и бриджи.

Как пишет газета The Sun, он планирует выйти на публику в современной военной форме.

Его предшественники, короли Георг VI, Георг V и Эдуард VII, носили на коронациях одежду, соответствующую моде XVII века.

Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Издание утверждает, что коронация Чарльза III будет не менее масштабной, чем была у его матери Елизаветы II.

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