Прогнозируются рекордная жара и засуха в 2024 году, - The Guardian

CentralAsia (KZ) - 2024 год может стать самым жарким и засушливым за всю историю. Такие прогнозы сделал климатолог Адам Скайф, говорится в издании The Guardian.

Повышение температуры может произойти из-за усиления Эль-Ниньо или Южной осцилляции. Это естественные колебания температуры верхнего слоя воды в Тихом океане. Такое явление происходит раз в 2-7 лет и длится в среднем пять лет. При этом Эль-Ниньо становится причиной аномальной жары и засух.

Сейчас наблюдается слабая фаза Южной осцилляции, которая называется Ла-Нинья. По мнению Скайфа, эта фаза уже на стадии завершения, поэтому 2023 год будет теплее, чем прошлый, а 2024 год побьет новый рекорд.

Так, по словам ученого, глобальная температура может повыситься более чем на 1,5 градуса Цельсия, а в сильной фазе Южной осцилляции человечество столкнется с небывалой жарой.

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