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Германия хочет создать сильнейшую армию в ЕС
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Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Борис Писториус, с 19 января занимающий должность министра обороны Германии, заявил, что задача его команды — создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в Евросоюзе. Для достижения этой цели потребуется несколько лет.

В интервью Bild am Sonntag он рассказал, что его работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха.

По его оценке, добиться создания лучшей армии в ЕС невозможно за три года. Министр также отметил, что стремится к росту популярности Бундесвера в немецком обществе, модернизации военной инфраструктуры, набору личного состава и закупке вооружений. «Войска должны чувствовать, что вы им доверяете и благодарны за то, что они делают», - считает он.

Согласно данным аналитического центра GlobalFirepower, по состоянию на 2023 год среди стран Евросоюза самой сильной армией обладает Франция. В топ-3 также входят Италия и Польша, Германия находится на четвертой строчке.

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