Полные или худые — кто живет дольше

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Японское общество по изучению ожирения определяет вес при показателе ИМТ (индекс массы тела) 22 как стандартный, при котором статистически наименее вероятно возникновение заболеваний. Какова же связь между весом и риском смертности в исследовании, проведенном среди японцев в возрасте старше 40 лет?

(1) У людей с нормальным весом самый низкий риск смерти;

(2) У людей с весом немного ниже стандартного самый низкий риск смерти;

(3) Самый низкий риск смерти у людей с весом немного выше стандартного.

Ответ и пояснения

Правильный ответ - №3 "Самый низкий риск смерти у людей с весом немного выше стандартного".

Общеизвестно, что ожирение вредно для здоровья. В частности, повышенное содержание висцерального жира увеличивает риск заболеваний, связанных с образом жизни, например, высокое кровяное давление и диабет, а также способствует развитию артериосклероза, приводящего к инсульту и инфаркту миокарда.

Многие считают, что для хорошего здоровья необходимо меньше есть, употреблять реже белый рис, который повышает уровень сахара в крови, и жирное мясо, а также избегать фастфуда, в котором много соли и масла.

Вместе с тем Дзюн Сасаки (Jun Sasaki), председатель медицинской корпорации "Юсёкай", обследовавшей тысячи пожилых людей, подчеркивает: "Главное в старости — это просто много есть. Лучше быть толстым, чем худым".

Почему в возрасте лучше набрать вес?

Рассмотрим это с точки зрения индекса ИМТ, используемого для оценки ожирения. Японское общество по изучению ожирения определяет ИМТ менее 18,5 как недостаточный вес (худоба), от 18,5 до 25 – как нормальный, а 25 и более - как ожирение. Самый низкий уровень заболеваний при ИМТ 22. Вес при этом показателе называют стандартным.

Между тем исследование, в котором в течение более десяти лет наблюдалось около 350 тысяч японцев среднего возраста старше 40 лет, показало, что ИМТ с наименьшим риском смерти у женщин составлял 23 - 24,9, а у мужчин – 25 - 26,9. В обоих случаях продолжительность жизни была максимальной при весе, который немного выше стандартного.

"Причина, по которой ожирение у людей среднего и пожилого возраста вредно, заключается в том, что оно может привести к артериосклерозу. Однако с возрастом артериосклероз прогрессирует так или иначе. В этом состоянии его профилактика уже не имеет такого смысла, как в молодости. Действительно, данные показывают, что даже если пожилые люди в возрасте старше 75 лет принимают антигипертензивные препараты для снижения артериального давления, они отсрочивают инсульт только на один год", - отмечает Сасаки.

С возрастом возникает проблема хрупкости - снижения физической и психической жизнеспособности (мышечной силы, когнитивных функций и так далее). В результате повышается риск функциональных нарушений в повседневной жизни, которые приводят к постельному режиму и смерти. Лучше хорошо питаться и немного набрать вес в пожилом возрасте, чтобы избежать этой хрупкости, чем предотврашать заболевания, связанные с образом жизни, и артериосклероз (Сасаки).

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