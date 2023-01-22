Правительство Франции не изменит планы пенсионной реформы из-за протестов, - СМИ
- Азия и мир, общество
- 15:34, 22 января 2023
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|Продолжение: В Париже проходит акция против пенсионной реформы
|Предыстория: Более миллиона французов вышли на митинг против пенсионной реформы
CentralAsia (CA) - Французское правительство не намерено менять планы пенсионной реформы, несмотря на масштабные протесты. Об этом сообщает BFM TV.
«Было бы смертельно опасно отступить сейчас»,— сказал BFM TV высокопоставленный правительственный советник.
После того как в начале января было официально объявлено о планах повышения с 2030 года минимального пенсионного возраста до 64 лет, Францию охватили протесты.
Грядущей пенсионной реформой оказались недовольны 68% французов. 19 января в протестах приняли участие, по данным МВД, 1,2 млн человек по всей Франции.
Ранее, 21 января, организаторы заявили о 150 тыс. протестующих только в Париже.
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