Бердымухамедов посетил месторождение «Галкыныш», из-за неполадок на котором Туркменистан остановил экспорт газа в Узбекистан

CentralAsia (TM) - На днях президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Марыйский велаят, в рамках которой посетил крупнейшее газовое месторождение «Galkynyş» (Галкыныш).

Как передает TDH, глава государства поинтересовался проводимой здесь работой, внедрением современных инновационных методов в структуры перерабатывающей промышленности.

«Руководитель государственного концерна Türkmengaz Батыр Аманов продемонстрировал соответствующие чертежи и доложил о состоянии работ на газовом месторождении Galkynyş, мощности производственных мощностей, этапах строительства скважин, освоения новых скважин. Отмечено, что предпринимаются все необходимые усилия для успешной реализации задач по полному обеспечению отечественных потребителей природным газом и повышению экспортного потенциала отрасли», – говорится в сообщении.

Туркменский лидер ознакомился с положением дел на этом объекте, подчеркнул необходимость открытия в стране новых рудников и их индустриализации, укрепления материально-технической базы отрасли, поручил продолжить работу в данном направлении.

Эксплуатация газового месторождения «Галкыныш» началась в 2013 году. Его запасы, в совокупности с месторождениями Яшлар и Гаракёл, оцениваются почти в 27 трлн кубометров. После открытия этой гигантской кладовой углеводородов Туркменистан уверенно занимает четвёртое место в мире по запасам природного газа.

Ранее сообщалось, что Türkmengaz, предположительно, остановил экспорт газа в Узбекистан из-за образования гидрата на внутрипромысловых трубопроводах месторождения «Галкыныш» – крупнейшего в стране, которое является базовым для газопровода «Центральная Азия - Китай» (ЦАК), в 2022 году добыча на нем превысила 35 млрд кубометров.

16 января в Минэнерго Узбекистана также прокомментировали сообщения об импорте газа из Туркменистана.

«Хотя пропускная способность газопроводов и магистральных электрических сетей сегодня достаточна для обеспечения максимального спроса, наблюдаются проблемы в обеспечении потребителей энергоресурсами из-за недостаточности ресурсов. В частности, из-за аномальных холодов ЧП, произошедшее 12 января на месторождениях природного газа соседней страны, привело к полной остановке импорта природного газа и сокращению импорта электроэнергии на 20 процентов», – говорится в сообщении.