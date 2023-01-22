В Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива

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CentralAsia (KZ) - Казахстан на шесть месяцев продлил запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом, соответствующий приказ от 20 января 2023 года «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» подписали главы Минэнерго, Минфина, МВД и КНБ.

Из Казахстана, согласно документу, запрещено вывозить автомобильным транспортом бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел.

Министерству внутренних дел поручено оказать содействие по недопущению случаев вывоза нефтепродуктов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Запрет на вывоз бензина автотранспортом ввели в Казахстане 12 июля 2022 года, после чего продлевали.

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