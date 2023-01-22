В Китае в честь лунного Нового года прошел парад золотых драконов. Видео

CentralAsia (CA) - В Китае в честь Нового года по лунному календарю, устроили традиционный парад золотых драконов, сообщают мировые СМИ.

За фестивалем в честь лунного Нового года наблюдали тысячи туристов. Мероприятие проходило на реке Юлонг в Яншо провинции Гуанси.

Китайский Новый год или Чуньцзе (праздник весны) — самый главный для китайцев праздник. Новый год наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В этом году Новый год (4721-й год по китайскому летоисчислению) наступит в ночь на 22 января.

Год пройдёт под знаком чёрного водяного Кролика (Зайца, Кота). Год Кролика продлится до 9 февраля 2024 года.