В Улан-Баторе, самой холодной столице мира, температура упала до минус 46°C

CentralAsia (MNG) - Прошлая ночь была одной из самых холодных ночей в монгольской столице. В ночь с 22 на 23 января столбик термометра опускался ниже минус 46 градусов по Цельсию в Улан-Баторе. В день 22 января в городе температура упала до −27 по Цельсию.

Синоптики также предупреждают, что ночь с 23 на 24 января будет холодной с температурой -42°С.

Похолодало также в районе озера Увс и котловины Дархад, в горной местности Хэнтий, в истоке реки Завхан, в долинах рек Идэр и Тэс, достигнув ночью до минус 45-50°С, до минус 30-35°С. °С днем.

Город Улан-Батор расположен в долине реки Туул, на высоте 1300—1350 м над уровнем моря.

Улан-Батор имеет горный климат с чертами резко континентального. Зима в городе — долгая и суровая, а лето — прохладное. Осадков выпадает мало, в основном — в летний период; зима малоснежная. Большая высота над уровнем моря также сильно снижает температуру в городе, среднегодовая температура составляет −0,4 °C. Среди всех столиц государств, в Улан-Баторе самая низкая среднегодовая температура, самые холодные зимы (холоднее, чем в Москве и Хельсинки). Самый холодный месяц года — январь, температура которого может опускаться ниже −40 °C.

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