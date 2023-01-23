Кризис ведет Россию в пропасть гражданской войны и распада, — монгольский публицист

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CentralAsia (MNG) - Армии ЧВК готовятся к войне, чтобы защитить своего хозяина и его имущество. Гражданская война может разразиться, если следовать традиции. Явление беспрецедентное в истории человечества: происходит приватизация такой большой мировой армии,— считает монгольский публицист государственный деятель Батбаяр Бат-Эрдэнэ (также известный под псевдонимом Баабар).

Российские вооруженные силы начали раскалываться. Приватизировав армию, они инициировали развал РФ. В будущем ядерное оружие будет приватизировано и распределено частным образом. Все российские субъекты попытаются обзавестись ядерным оружием. Когда они провозгласят независимость, они попытаются иметь ядерное оружие. С таким оружием они добьются желаемого, напугав Москву. Ядерное оружие может сопровождаться приватизацией всех видов стратегических вооружений. Если начнется такая война, Россия сама упадет на колени. Если Россия выживет без распада, она превратится во второсортную страну в масштабах Бразилии и Пакистана. Если Россия выживет без распада, потребуется 10-20 лет, чтобы вернуться к довоенным уровням.

КРИЗИС ВЕДЕТ РОССИЮ В ПРОПАСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И РАСПАДА

Институт стратегических исследований «Атлантический совет», признанный институт по политологий, опросил около 160 экспертов мира о возможных изменениях в Россия в ближайшем будущем. Эксперты являющиющиеся не предсказателями и не прорицатели, а специалистами высокого уровня проанализировали текущие события и пришли к выводу, что Россия стоит на пороге распада и глубокого кризиса в ближайщем.

Кризис, охвативший всю страну, — явление не новое в истории России. 500-летняя история независимой России после почти 300-летнего гнета монголов представляет собой историю войн, расширения страны за счет нашествий и узурпаций.

Иван Грозный, татарин по материнской линии, ввел войну со всеми вокруг, объединил многие самостоятельные татарские улусы, приемников Золотой Орды, и разширил свою территорию к Сибири. Он занимает почетное место в истории Руси, так как принято чествовать императоров, расширивших территорию страны отмечав их подвиги золотыми буквами. В этот список по праву входят Петр Великий, Екатерина Великая и генералиссимус Иосиф Сталин.

Иван Грозный прославился, но Россия впала в глубокую депрессию после того, как он убил своего единственного сына, который должен был стать его преемником. На престол взошел Борис Годунов, боярин, гордившийся своим татарским корнями, но после его смерти Российский трон пустовал. Соседи поляки ловко использовали это отправив несколько лже Дмитриев, представивщих, что убитый сын Ивана все таки жив усугубив этим политический кризис в стране еще глубже. Позже поэт А. С. Пушкин «подтвердил» это написав «Борис ты не прав!»

В 1913 году, за год до начала первой мировой войны, 13 подданные Российской Империи, в основном евреи, взялись за разрушение одну из самых могущественных на тот момент страну мира. Уже в следующем году разразилась мировая война, дав им возможность внедрить свои планы в жизнь. Россия вступила в войну против центрально-европейских держав во главе которой стоял Германия в союзе с Великобританией и Францией. Группа большевиков под лидерством Ульянова Ленина, была профинансирована немцами и перебросана ​​на охраняемом поезде в Россию чтобы страну вывести из войны,. Немцы называли ее «командой по распространению чумы в России». План удался, и большевики уничтожили Россию. Империя распалась, и Украина, Кавказ, Польша и Финляндия объявили о своей независимости. После разразилась страшная гражданская война, братоубыство длился почти пять лет. После распада Российской Империи поднялись 18 независимых правительств, не признавших друг друга. Хотя казалось, что воевали белые против красных, на самом деле монархисты, анархисты, социалисты, кадеты с разными идеологическими установками враждовали друг с другом. В среди этого безумия почти все отказались от первоначальной цели и больше занимались мародерством. Гражданская война вышла за пределы империи и дошли до Синьцзяна, Монголии, Маньчжурии, Ирана и Бухары.

По площади территория Российской империй во времена властвования императора Николая II была самой большой в истории человечества, уступав только империи Чингисхана. Кажется В.В. Путину нравится винить Ленина как виновника распада этой великой державы. Он также объявил в Мюнхене, что распад Советского Союза было величайшей катастрофой XX века. Конечно Горбачев виноват, тыкали еще при его жизни. Однако многие народы, долгие годы находившиеся под угнетением советского колониализма, считают распад СССР было самой удачной революцией ХХ века. На самом деле это было более значимое событие, чем крах колониализма в Африке в 1960-е годы. Правда, что это было чуть ли не катастрофой для только что переобразовавщего Российской Федерации. Вторая по величине экономика мира мгновенно опустилась на 18-е место после Южной Кореи. И Ельцин, и Путин понимали, что выбраться из этой катастрофы без помощи Западной Европы, особенно США, невозможно.

Путин появился на мировой арене как демократ, борец за права человека и противник коммунистических идеалов. После теракта 11 сентября в США, Путин выразил Белому дому полную солидарность с американским народом и и начал использовать территорию своих союзников, бывших советских республик, в своих антитеррористических операциях. Другими словами, самый верный союзник, сторонник и хороший друг Америки!

Но позже выяснилось, что это была его очень хитроумная политика, хотя это не совсем новый ход. Проклиная Ленина, он копировал его же политику 1921 года. Разрушив Россию, Ленин вдруг отказался от своей авантюрной политики военного коммунизма и провозгласил новую экономическую политику, известную как НЭП. Новое советское правительство было финансово на дне, государственный бюджет был на исходе. Он резко либерализовал экономику, восстановил права свободной торговли для крестьян в аграрной России и всячески поощрял иностранные инвестиции. Это был поступок, который полностью противоречил его коммунистическим идеалам._Но Ленин так стыдился предательства своих идеалов, что проклинал себя. Когда большевики развили торговлю с капиталистическими странами, они стали говорить о развитии своей страны, а не о распростратении пожара мировой революции. На Западе эмигранты приветствовали «новую волну здравого смысла, новое дыхание в необъятной крестъянской стране», и счастливо восклицали : «Ленин, наш Ленин — подлинный сын России, национальный герой»

Но это стратегия! Обман, всего лишь тактика! Когда Ленин объявил НЭП “всерьез и надолго”, это лишь означало: он хочет чтобы так думали все. В то же время Ленин писал Наркому внешней торговли Красину: “Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору, к террору экономическому. Иностранцы теперь уже взятками скупают наших чиновников… Милые мои, придет момент, и я вас буду за это вешать…”

Вводя НЭП, Ленин искал способ расчитаться с народом. Он решил восстановить «власть, основанную на насилии, ничем не ограниченную, не регулируемую законом». Может ли такая власть «действительно и надолго» сосуществовать с НЭПом?

Говорят, что половина его секретного, предсмертного завещания Ленина исчезла. Говорят, что художник Аннеников прочитал весь текст. Это были рекомендации, как обмануть «глухонемых» - так Ленин называл европейских капиталистов. Перефразируя Анненикова: «В погоне за прибылью капиталисты всего мира захотят завоевать советский рынок, ослепленные жаждой наживы, они будут готовы закрыть глаза на нашу действительность, превратится в глухонемых. Таким путем мы получим от них продукты и деньги, чтобы создать армию, их капиталы доведут ее до совершенства для будущей победоносной атаки против наших же кредиторов. Заставим глухонемых трудиться для их собственного уничтожения, но для этого надо сначала окончательно превратить их в глухонемых». И там же набросан план: нэп, фактичное отделение правительство от партии, постановление отношений со всеми странами – «сделать все, чтобы глухонемые поверили» - и прочее, и прочее…

К счастью для Путина, цена нефти взлетела с 8 долларов за баррель во времена Югославской войны до 130 долларов за короткий срок. Более 80% всего экспорта России составляет природные источники энергии. Это особенно касается Западную Европу, жизнь которой привязана к нефти и природному газу. Путин стал другом многих западных политиков таких как канцлер Германии Шредер и премьер-министр Италии Берлускони! Ведь эти страны попали в полную зависимость от дешевого природного газа из России. Другие европейские страны также стали более или менее зависимыми. При этом Путин становился все более и более свирепым. Он начал сотрудничать с экстремистскими лидерами и ультраполитическими партиями Западной Европы.

Сделать Европу зависимой от природного газа и нефти, вывести Россию в топ-десятку экономически сильных держав, потратить много денег на армию и разделить между собой западных политиков — все это было весьма успешно. Теперь он показывает свои зубы против Запада. Американские военные базы, размещенные по его просьбе на постсоветском пространстве, были немедленно изгнаны. Эта моя территория! Он проклинал НАТО за то, что оно удержало его от участия в боевых действиях в Ливии, Египте, Ираке и Афганистане, и за то, что его не уважали. Весь мир увидел, что Путин намеренно напугал фрау Меркель с собакой во время ее визита в Москву. Но недавно бывший канцлер раскрыла тайну. Тогда Путин сказал Меркель: «Мы вас скоро проглотим!» Хотя доказательств нет, он утверждает, что НАТО обещало не расширяться ни на дюйм на восток, требуя при этом уйти из Восточной Европы, ранее принадлежавшей Советскому Союзу.

Во время Крымской войны, в 1853 г., Карл Маркс писал в статье Русская угроза Европе: «Если вы хотите договориться с Россией, вы не должны ее бояться». Запугивание по давней традиции обеспечивает 50 процентов успеха военных действий России. Именно так Путин начал и пугает до сих пор. Поэтому его внезапное нападение на Грузию не вышло за рамки критики со стороны Запада. Он ввязался в неразбериху Сирии. Западники ничего не сказали. Геноцид в Чечне был проигнорирован. Напротив, они поддержали амбициозную инициативу проведения Олимпиады и чемпионата мира в России. Крым оккупирован неизвестными зелеными людьми. Нетерпеливый Путин вскоре с гордостью и точностью объяснил, как он лично руководил захватом территории Украины. Он часто хвастался, что Россия открыла совершенно новую оружейную технологию и имеет ударное оружие, которого нет в мире. Он изменил закон и заявил о готовности нанести ядерный удар Он без стеснения объяснил, что российские солдаты, находящиеся в отпуске, воевали добровольно, отрезав части двух украинских губерний и развязав войну. Сами сбили гражданский самолет и обвинил он в этом украинцев.

Запад не выдержал и ввел санкции против России. Трудно сказать, что это санкция, речь идет о недопущении российских военных с милитаристской идеологией в США и Западную Европу. Запад боится России! Теперь, если Россия совершит какую-либо агрессию, они будут критиковать еще резче, даже если они злые! И вот, 24 февраля 2022 года Путин начал свою агрессивную войну против Украины, которой дали нелепое название «военные спецоперации». Европа ослепла, а Америка – оглохла!

Традиционная пропаганда советских времен набирала силу. Группа под названием пропагандисты прославилась на весь мир через все средства массовой информации. Они подняли волну в поддержку войны на Украине, а как только российская армия стала нести большие потери, начали пропагандировать терроризм, призывая все российские страны к участию в войне и требуя применения ядерного оружия. Русских среди них немного, в основном евреи, армяне, татары, украинцы... Эта интеллигенция прекрасно знает, что если война затянется, то Россия распадется, и сама Россия рухнет. Среди группы людей, руководивших Октябрьской революцией, русских почти не было. Те интеллектуалы, которые были одержимы бессмысленной идеологией, понимали, что фактически губят Россию. Можно ли сказать, что это были русские патриоты, отдавшие большие территории Российской империи, отданные Германии по Брестскому договору? Все видели, что самые активные нерусские пропагандисты советской идеологии были самыми воинствующими националистами после распада СССР. Звучит правдоподобно, что Рамзан Кадыров, который вместе со своим отцом боролся против России за независимость своей страны, снова и снова повторяет: «Я люблю Россию, я люблю Путина»? Почему он настаивает на дальнейшем расширении войны в Украине? Однако настоящая российская фигура — это бывший президент Дмитрий Медведев. Он будет делать шокирующие и неадекватные комментарии о своих пьяницах в социальных сетях.

Украинцы, рассчитывавшие встретить российских солдат с цветами, нанесли им сильный удар. Таким образом, украинский народ впервые прекратил внутриполитическую ссору и примирился. Хотя они еще не вступили в НАТО, у них одна из сильнейших армий в Европе. Они стали сильной крепостью для защиты Европы от России. Китай, партнер, на которого многие полагаются, прямо не осудил Россию, но будет использовать «язык тела», чтобы выразить недовольство ее агрессией. Но НАТО впервые в своей истории было полностью консолидировано. Финляндия и Швеция, граничащие с Россией, только что вступили в НАТО, но Грузия, Молдова и Украина все чаще требуют членства. Союзники бывшего Советского Союза начали дистанцироваться от России. Российская Федерация одна в мире стоит на коленях под экономическими и политическими санкциями Запада.

2023 год, вероятно, будет более серьезным глобальным кризисом, чем предыдущий 2022. Это связано с войной, которую ведёт Россия против Украины. Чтобы остановить российскую агрессию, мировое сообщество и страны Запада будут укреплять совместную координацию и совместную политику. Они расширят свои шаги, чтобы обвинить Россию. Будет создан специальный суд для разбирательства за военные преступления. Будет больше говорить о списке военных преступлений, возмещении ущерба и ответственности. ООН будет все больше давить на РФ.

Путин готовит свою страну к затяжной, бесконечной войне, вербует свой народ на фронт, закрывает свои границы, чтобы его граждане не сбежали, переводит российскую экономику на военный лад и сразится до тех пор, пока не увидит победу. По жанре «Опозоривщий человек убивает друга» он не сможет свернуться.

Россия отчаянно ищет союзников и партнеров для поддержки России. Она не перестанет просить поддержки у Китая. Она не прекратит закупать ракеты и беспилотники у Ирана. Дипломатическая политика России не перестанет привлекать стран бывшего СССР и стран Африки, Центральной Америки и Южной Азии в качестве сторонников в этой войне или, по крайней мере, поддержать тесные отношения с Россией под видом нейтралитета. Россия сталкивается с кризисом дома, поскольку она проигрывает войну против Украины. России грозит распад. В регионах и республиках нацменьшинств будет усиливаться отделение от Москвы. Российские вооруженные силы будут разделены.

Дмитрий Медведев объявил о создании отряда охраны под названием «Возлюби Родину». При участии России в Беларуси было создано и начало работу частное охранное предприятие «Жесткая служба» (ЧОП) численностью 1000 человек. Каждая могущественная олигархия стремится иметь так называемую «частную» армию (ЧВК) в «вагнеровском» стиле Пригожина. Частные военные компании растут в России как грибы. Ходят слухи, что Шойгу возглавит Минобороны и будет иметь свою ЧВК. Г. Тимченко, близкий к Путину олигарх, основал свой ЧВК под названием «Редут», и Д. Рогозин придерживается той же идеи. Чеченскую армию Р. Кадырова уже нельзя назвать российской армией. Создается впечатление, что каждая российская элита готовится за своей спиной к какой-то гражданской войне.

Да, армии ЧВК готовятся к войне, чтобы защитить своего хозяина и его имущество. Гражданская война может разразиться, если следовать традиции. Если начнется такая война, Россия сама упадет на колени. Если Россия преклонится, она превратится во второсортную страну в масштабах Бразилии и Пакистана. Если Россия выздоровеет, потребуется 10-20 лет, чтобы вернуться к довоенным уровням. Похоже, поскольку Путин это хорошо понимает, ва-банк решил сыграть. Почти 80 лет назад один такой ва-банк в Германии трагически закончился. Игрок застрелился в бункере в Берлине. Ответственность лежала на немецком народе.

15.01.2023

Источник: Baabar.mn

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