В Монголии прошел первый чемпионат страны Laser Run

CentralAsia (MNG) - Первый национальный чемпионат Laser Run, новому виду спорта, развивающемуся в Монголии, организовала «UNC-2023» Федерация современного пятиборья Монголии.

В соревнованиях 55 мужчин и 24 женщины соревновались во взрослой и элитной категориях.

«UNC-2023» Женская элитная категория: Капитан полиции следственной службы Б.Мөнгөнтуяа успешно приняла участие и заняла первое место, Т. Баярцэцэг, за ней последовали Т.Баярцэцэг, старший лейтенант Государственного управления чрезвычайной ситуации и Б. Батчимэг, лейтенант пограничной службы в/ч 0303.

Б.Мөнгөнтуяа

Laser Run — вид спорта, в котором атлеты выполняют забег на дистанцию 3 000 метров со стрельбой из лазерного пистолета на 4-х огневых рубежах, через 600 метров. Дистанция забега и габариты огневого рубежа могут отличаться в зависимости от возрастных категорий атлетов.

Laser Run был признан отдельным видом спорта в 2015 году.

Для стрельбы в лазер-ран атлеты используют специальные лазерные пистолеты и мишени, сертифицированные Международным союзом современного пятиборья. Стрельба из пистолета осуществляется с одной вытянутой руки. Прицельными приспособления являются целик и мушка. Минимальный вес пистолета — 800 граммов для взрослых и 500 граммов для лиц до 17 лет. Максимальный вес составляет 1500 граммов. Длительность сигнала лазера 15,6 мс. Длина волны лазера — от 635 до 650 нм. Стрельба из лазерного пистолета более динамична и зрелищна, а также является более безопасной для атлетов и зрителей в сравнении с традиционной пулевой стрельбой. Кроме того, стрельба из лазерного пистолета не загрязняет окружающую среду. А при участии в международных соревнованиях, атлетам проще осуществлять транспортировку пистолета из страны в страну, так как формально он не является оружием.

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