Эрдоган заявил, что выборы президента Турции пройдут 14 мая

CentralAsia (CA) - Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2022 года. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями молодежи в городе Бурса, сообщает агентство «Анадолу».

Глава государства подчеркнул, что для Турции очень важно продолжать развивать свои успехи и прогресс.

«Мы должны еще более усердно работать и бороться, чтобы построить «Век Турции», который мы оставим вам в наследство. Я благодарен Всевышнему за то, что мы будем идти бок о бок с вами, нашей молодежью, теми ее представителями, которые впервые примут участие в голосовании на выборах, которые пройдут 14 мая», - сказал, в частности, президент Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган является президентом Турции с августа 2014 года.