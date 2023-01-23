Сборная Монголии по памяти в третий раз стала чемпионом мира

CentralAsia (MNG) - Команда из Монголии продемонстрировала абсолютное превосходство на чемпионате мира по памяти.

Хотя 31-й чемпионат мира по запоминанию должен был пройти в Китае, из-за запрета он проходил онлайн с 16 по 18 декабря прошлого года, были объявлены лучшие. Всемирная федерация спортивной памяти официально подвела общие итоги соревнований 21 января этого года и объявила победителей.

В нем приняли участие более 400 спортсменов из 24 стран. В том числе и спорстмены из Монголии.

Всего в категории младшего возраста Э.Уурийнцолмон набрал 4813 баллов, в юниорской категории Ц.Оюун-Эрдэнэ с 5512 баллами, а гроссмейстер Т.Тэнуун в возрослом категории с 7904 баллами, и они стали чемпионами мира. Также международный гроссмейстер Т.Тэнуун был объявлен ЧЕМПИОНОМ МИРА по памяти 2022 года, набрав наивысший балл среди всех спортсменов, участвовавших в соревнованиях.

Монгольская команда завоевала в общей сложности 54 медали из возможных 90: 20 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых с 19018 баллами и стала чемпионом мира в командном счете.

В течение 6 лет монгольские спортсмены приняли участие в течение в 61 турнирах, которые состоялись в США, Швеции, Китае, Турции, Филиппинах, Индии, Тайване, Великобритании, Сингапуре и Южной Корее. В копилке у монгольских спорстменов в общей сложности 105 кубков и 1169 медалей.

Монгольские спортсмены продолжают свою череду успехов, установив множество мировых рекордов Гиннесса.

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