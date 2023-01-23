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Монгольские спортсменки сразятся за золотую медаль чемпионата Азии по боксу

CentralAsia (MNG) -  Второй чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин ASBC до 22 лет пройдет в Бангкоке, Таиланд, с 17 по 26 января 2023 года.

Монгольские боксершы вышли в финал чемпионата Азии. Монгольские спортсменки Б. Золжаргал (57 кг), Т. Номин-Эрдэнэ (60 кг) и Г. Бадмаараг (63 кг) стали финалистками чемпионата Азии по боксу среди женщин.

В частности, Г. Бадмаараг сохранила свои надежды на сохранение титула, отбиваясь от казахстанского экс-чемпиона Азии среди юниоров Назерке Серик со счетом 4-1 в полусреднем весе (63,5 кг). Два месяца назад Т. Номин-Эрдэнэ неожиданно завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по элитному боксу ASBC в Аммане. В полуфинальном бою 19-летняя боксерша продолжила свой путь победы техническим нокаутом (ТКО) против вьетнамской спортсменки Нгуен Хуен Чан.

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