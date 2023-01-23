ЮНЕСКО посвящает Международный день образования 2023 года афганским девочкам и женщинам

CentralAsia (CA) - Образование – это право человека, общественное благо и общественная обязанность – ЮНЕСКО.

По случаю Международного дня образования, который проводится 24 января, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила о решении посвятить этот день девочкам и женщинам в Афганистане, которые были насильно лишены своих основных прав на образование, пишет Тolonews.

В заявлении, опубликованном ранее в пятницу, 20 января, высший орган ООН заявил: «ЮНЕСКО хотела бы посвятить пятое издание Международного дня образования всем девочкам и женщинам в Афганистане, которым было отказано в праве учиться, учиться и учить. Организация осуждает это серьезное посягательство на человеческое достоинство и основное право на образование».

По случаю Международного дня образования 24 января в Нью-Йорке пройдет панельная дискуссия, посвященная кризису в Афганистане — нехватке образования у девочек и женщин в Афганистане.

Далее были процитированы слова Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле: «Ни одна страна в мире не должна запрещать женщинам и девочкам получать образование. Образование является универсальным правом человека, которое необходимо уважать. Международное сообщество несет ответственность за безотлагательное восстановление прав афганских девочек и женщин. Война против женщин должна прекратиться».

Райхана, студентка колледжа медсестер, сказала, что ЮНЕСКО и другим международным организациям необходимо предпринять практические шаги для решения проблемы женщин и девочек в Афганистане. «Только одного дня недостаточно. ЮНЕСКО нужно попытаться договориться с Исламским Эмиратом и снять все ограничения», — сказала она.

«Лишение женщин и девочек образования означает лишение их основных прав и не способствует развитию страны», — сказал преподаватель университета Сайед Джавад Саджади.

Афганские официальные лица заявили, что талибы привержены обеспечению прав всех граждан страны и ценят сотрудничество ООН с народом и афганскими правителями.

«Некоторые проблемы носят временный характер, и предпринимаются усилия для их решения. Сотрудничество ООН важно для афганского народа и для ситуации в Афганистане», — заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

ЮНЕСКО заявила, что в настоящее время 80% (2,5 миллиона) афганских девочек и молодых женщин школьного возраста не посещают школу из-за решения должностных лиц временного правительства отказать им в доступе к средним школам и университетам.

После политического сдвига в Афганистане нынешние власти Талибана на неопределенный срок приостановили доступ к образованию за пределами начального уровня для всех афганских девочек старше 12 лет, нарушив их основное фундаментальное право на образование.

Более того, вынужденное решение талибов приостановить доступ к образованию для женщин и девочек в Афганистане вызвало резкое осуждение со стороны мировых лидеров.

Многие страны подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, уважающего права всех афганцев и обеспечивающего равные права женщин и девочек на участие во всех аспектах жизни афганского общества, включая доступ к высшему образованию.

Режим талибов в Афганистане, несмотря на его неоднократную приверженность поддержке женского образования в начале марта прошлого года, резко изменил свою прежнюю позицию. Мало того, страна также ввела несколько самых экстремальных правил, которым необходимо следовать, например, женщины не могут выходить на улицу без опекуна-мужчины; женщины не могут посещать свои офисы или рабочие места; и им запрещено посещать парки и спортивные залы, среди прочего.