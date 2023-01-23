Международная организация по праву развития запускает вторую фазу программы по защите детей в Монголии

CentralAsia (MNG) - Международная организация по праву развития (IDLO) запустила 15-месячный «Проект усиления защиты детей» (2023-2024) 19 января 2023 года в Улан-Баторе. Проект, финансируемый Представительством Европейского Союза в Монголии, направлен на расширение доступа детей к правосудию, укрепление системы защиты детей и механизмов реагирования в Монголии. Проект основан на успехе предыдущего проекта IDLO по защите детей, финансируемого ЕС, который продлится с января 2021 года по июнь 2022 года.

Последствия пандемии COVID-19 отрицательно сказались на способности Юридических комитетов по правам ребенка (LCCR) эффективно функционировать и обеспечивать соблюдение прав детей, находящихся в контакте с законом. Хотя правительство Монголии предприняло значительные усилия для укрепления системы защиты детей и расширения ресурсов, доступных для детей, за счет набора дополнительных LCCR и сотрудников по защите детей, учреждениям требуется значительная поддержка, чтобы эти ресурсы доходили до нуждающихся детей.

Несмотря на приток персонала и ресурсов, система защиты детей Монголии с трудом справляется с сообщениями о насилии в отношении детей. В первом квартале 2022 года было зарегистрировано более 16 000 звонков на горячую линию для 108 детей, из которых 2 192 находились в стадии активного расследования AFCYD по состоянию на июль 2022 года. Данные Национального полицейского агентства также показывают, что только 46% детей в контакт с законом получил услуги LCCR в первом квартале 2022 года.

Проект будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Управлением по делам семьи, детей и молодежи (AFCYD), сотрудниками Секретариата LCCR, заинтересованными сторонами сектора юстиции и субъектами гражданского общества, которые получат непосредственную поддержку в развитии технических навыков LCCR путем эффективного наставничество, повышение квалификации для сотрудников Секретариата, внедрение набора инструментов для оказания реабилитационных услуг и повышение осведомленности детей и родителей о вопросах защиты детей в Интернете.

На церемонии открытия Меморандум о взаимопонимании, устанавливающий сотрудничество между AFCYD и IDLO в Монголии, был подписан Өлзийхутаг Начиндагва, OIC, главой AFCYD, и Стивеном Кентом, региональным менеджером IDLO. Н. Мөнхнасан, руководитель отдела по правам ребенка AFCYD, представил текущее состояние системы защиты детей в Монголии, а Одонтуяа Норов, координатор проекта IDLO, представил цели, итоги и ожидаемые результаты проекта.

Руководитель отдела сотрудничества с ЕС Адриен Мург заявил: «Я рад, что этот проект основывается на результатах первой фазы проекта и что вторая фаза проекта по защите детей продолжает решать ключевые проблемы для улучшения как механизмов предотвращения, так и реагирования на система защиты детей в Монголии», при запуске проекта.

Страновой менеджер IDLO Стивен Кент заявил: «IDLO теперь может продолжать свои усилия, укрепляя потенциал сотрудников Секретариата Юридического комитета по правам ребенка, наряду с программой наставничества под руководством старших экспертов по защите детей. Мы также прекрасно понимаем, что эти результаты будут достигнуты благодаря тесному партнерству с государственными учреждениями, такими как AFCYD, MOJHA, MLSP, MODD, а также с местными ОГО и НПО. Поэтому в настоящее время еще более важно усилить механизмы защиты детей и укрепить их, чтобы они отвечали потребностям детей», — при запуске проекта.

OIC, глава AFCYD Өлзийхутаг Начиндагва поделилась: «Согласно оперативным отчетам 21 аймака и 9 районов Юридического комитета по правам ребенка (LCCR) по состоянию на декабрь 2022 года, 98% дел были рассмотрены успешно, что является результатом тренинг по наращиванию потенциала, организованный для членов LCCR в рамках первой фазы проекта», при запуске программы.

Международная организация по праву развития (IDLO) является единственной межправительственной организацией, занимающейся исключительно продвижением верховенства права. IDLO работает, чтобы дать правительствам и людям возможность реформировать законы и укреплять институты для продвижения мира, справедливости, устойчивого развития и экономических возможностей. Ее программы, исследования и политическая защита охватывают весь спектр верховенства права от мира и институционального строительства до социального развития и экономического восстановления в странах, переживших конфликты и стремящихся к демократии.

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