экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский поручил создать мобилизационный резерв ВСУ

CentralAsia (CA) -  Минобороны Украины займется созданием резервов личного состава армии для восстановления сил после боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видеозапись опубликовал в телеграм-канале его офис.

«Потому что это сложно по разным причинам — и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным», — пояснил Зеленский.

Он отметил, что важнейший ресурс армии Украины — личный состав, который необходимо беречь: «Люди не просто важны, а самые важные». По его словам, подробности мобилизационных процессов раскрывать нельзя.

В Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение 24 февраля. По инициативе Зеленского их неоднократно продлевали, в последний раз Верховная рада утвердила их продление в ноябре до 19 февраля 2023 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com