Зеленский поручил создать мобилизационный резерв ВСУ

CentralAsia (CA) - Минобороны Украины займется созданием резервов личного состава армии для восстановления сил после боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видеозапись опубликовал в телеграм-канале его офис.

«Потому что это сложно по разным причинам — и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным», — пояснил Зеленский.

Он отметил, что важнейший ресурс армии Украины — личный состав, который необходимо беречь: «Люди не просто важны, а самые важные». По его словам, подробности мобилизационных процессов раскрывать нельзя.

В Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение 24 февраля. По инициативе Зеленского их неоднократно продлевали, в последний раз Верховная рада утвердила их продление в ноябре до 19 февраля 2023 года.