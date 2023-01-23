В США 10 человек погибли в результате стрельбы во время празднования китайского Нового года

CentralAsia (CA) - Под Лос-Анджелесом в результате стрельбы, которая произошла во время празднования китайского Нового года, погибли десять человек, еще десять получили ранения, сообщает газета Los Angeles Times.

Стрельба произошла недалеко от места празднования в городе Монтерей-Парк, в котором проживает много американцев азиатского происхождения. По словам очевидцев, мужчина стрелял из полуавтоматического оружия без разбора.

«Подозреваемый скрылся с места происшествия, его личность пока неизвестна»,— приводит AFP выдержку из сообщения полиции. «Есть по меньшей мере еще десять пострадавших, которые были доставлены в местные больницы и находятся в разном состоянии, от стабильного до критического»,— также сообщили в полиции. По данным полицейских, погибшие в результате стрельбы скончались на месте.

Позже американская полиция провела операцию по проверке фургона в котором, как предполагалось, находился подозреваемый. Предполагаемого преступника нашли мертвым, вероятно, он покончил с собой, передает ABC News.

Фургон находился примерно в 20 км от места преступления. Полиция окружила его, разбила боковое стекло и пробралась внутрь транспортного средства.

В Монтерей-Парке в эти выходные проходил двухдневный фестиваль в честь китайского Лунного Нового года. Второй день праздничного мероприятия после стрельбы был отменен.