Книга рекордов Гиннеса назвала имя старейшей жительницы планеты после смерти 118-летней французской монахини

Мария Браньяс Морера

CentralAsia (CA) - После смерти 118-летней французской монахини сестры Андрэ (Люсиль Рэндон), статус старейшей жительницы планеты перешел к жительнице Испании Марии Браньяс Морера. Она также считается самой старой женщиной в мире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. По состоянию на 23 января 2023 года Марии - 115 лет и 325 дней.

О Марии Браньяс Морера известно, что она родилась в американском Сан-Франциско, штат Калифорния, 4 марта 1907 года через год после того, как ее родители эмигрировали в США.

Спустя восемь лет семья вернулась в Испанию, где поселилась в Каталонии. Это место Мария считает своей родиной. Последние 22 года женщина проживает в доме престарелых. Пожилая рекордсменка ведет блог в Twitter, где рассказывает о своей жизни и делится мудростью.

Свое долголетие она объясняет порядком, спокойствием, хорошими отношениями с семьей и друзьями, общением с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот и сожалений, позитивом и избеганием токсичных людей, а также удачей и хорошей генетикой.

Она пережила две мировых войны, гражданскую войну в Испании, пандемию испанского гриппа и болезнь коронавирусом в 2020 году в возрасте 113 лет. У нее трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.