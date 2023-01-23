Глава Татарстана принял участие в церемонии закладки мечети в Аркадаге

Рустам Минниханов

CentralAsia (TM) - 20 января находящийся с рабочим визитом в Туркменистане президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки мечети в строящемся городе Аркадаг, Туркменистан сообщает пресс-служба главы субъекта РФ.

Кроме Минниханова в церемонии участвовали работники зарубежных посольств. На сайте главы Татарстана опубликован видеорепортаж с места событий.

Ранее архитектуру мечети и дизайн ее купола утвердил Гурбангулы Бердымухамедов, однако на церемонии закладки он не присутствовал. В этот день он провел встречу с главой правительства России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.

Как отмечает госинформагентство ТДХ, подряд на строительство мечети передан ХО «Altyn».

Неделю назад Гурбангулы Бердымухамедов поручил построить при мечети медресе.