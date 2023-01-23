Глава Татарстана принял участие в церемонии закладки мечети в Аркадаге

- Туркменистан, общество
- 11:49, 23 января 2023
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CentralAsia (TM) - 20 января находящийся с рабочим визитом в Туркменистане президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки мечети в строящемся городе Аркадаг, Туркменистан сообщает пресс-служба главы субъекта РФ.
Кроме Минниханова в церемонии участвовали работники зарубежных посольств. На сайте главы Татарстана опубликован видеорепортаж с места событий.
Ранее архитектуру мечети и дизайн ее купола утвердил Гурбангулы Бердымухамедов, однако на церемонии закладки он не присутствовал. В этот день он провел встречу с главой правительства России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.
Как отмечает госинформагентство ТДХ, подряд на строительство мечети передан ХО «Altyn».
Неделю назад Гурбангулы Бердымухамедов поручил построить при мечети медресе.