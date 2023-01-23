Казахстан снизит план по нефтедобыче на ближайшие два года

Nick Oxford/Reuters

CentralAsia (KZ) - Казахстан снизит план по нефтедобыче на 2023-2024 годы, говорится в проекте документа «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 28 июня 2014 года № 724 «Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы».

Как следует из проекта, планируется пересмотреть целевые показатели нефтедобычи в Казахстане на 2023-2026 годы.

Вносятся изменения в Концепцию развития топливно-энергетического комплекса РК на 2022 – 2026 годы, согласно которым пересмотрят планы по нефтедобыче:

2023 год – с 92,6 до 90,5 млн тонн;

2024 год – с 98,1 до 95,4 млн тонн;

2025 год – с 103,2 до 103,3 млн тонн;

2026 год – с 98,8 до 99,4 млн тонн.

Как отмечается в документе, снижение планов по нефтедобыче на 2023 и 2024 годы связано с:

переносом сроков завершения Проекта будущего расширения Тенгизшевройл на середину 2024 год;

утечкой на газожидкостном сепараторе на заводе Болашак (Кашаганский проект) и переносом срока ввода в эксплуатацию ГПЗ на Кашагане на начало 2025 года.

Кроме того, к 2026 году планируется также снижение производства товарного газа с запланированных 35 до 27 млрд кубометров – это ниже текущих показателей последних трёх лет.

При этом старт строительства газовой сепарационной установки на Тенгизе и завода по производству полиэтилена запланированы на 2024 год.

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