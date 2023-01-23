В Монголии «Закон о защите прав человека в социальных сетях» столкнулся с сопротивлением в соцсетях

Автор закона, министр электронного развития и связи Н.Учрал

CentralAsia (MNG) - С 1 февраля правительство Монголии будет следить за каждым словом, написанным гражданами в Интернете, и в случае обнаружения нарушений закон начнет удаляться. В частности, в прошлую пятницу правящая Монгольская народная партия агрессивно приняла закон о защите прав человека в социальных сетях в парламенте. При этом она не была представлена ​​общественности и не было проведено никакого обсуждения. Закон был ускорен и принят в течение 48 часов, нарушив Закон о законодательстве. Под видом защиты прав человека и прав детей власти явно ущемили свободу выражения граждан и свободу печати. Одним словом, этот закон позволяет правительству контролировать то, что граждане могут писать в Интернете, и немедленно удалять это, если обнаруживается критика в адрес властей и чиновников. С другой стороны, свобода печати подрывается, и правительство принимает агрессивные законы, чтобы защитить себя от общественной критики.

Кейс о защите прав человека в социальных сетях, это другое дело. Однако под прикрытием этого в авральном режиме и агрессивно был принят закон, делающий всех, кто критикует власть, преступниками, который подвергся критике со стороны общественности.

20 января состоялось заседание парламента, на котором обсуждался законопроект «О защите прав человека в социальных сетях». И этот Закон принят немедленно. Однако этот закон встретил ожесточенное сопротивление в социальных сетях. Срочное принятие закона не только вызвало возмущение пользователей соцсетей, но и несколько положений отбросили права человека Монголии на несколько позиций на мировой арене.

Общественность считает, что положение этого закона является наиболее опасным положением для дедемократизации демократической Монголии.

Раздел 23.2 статьи 1/23:

«В случае кибератаки национального уровня, как указано в статье 4.1.15 Закона о кибербезопасности, на основании предложения Национального центра по борьбе с кибератаками и нарушениями или Общественного центра, либо по предложению общественного центра, в случае массовых беспорядков или чрезвычайных ситуаций, по предложению члена правительства, осуществляющего функции в сфере внутренних дел, будут приняты меры по сокращению распространения противоправного контента и частично или полностью ограничить сеть связи по решению Совета кибербезопасности».

В голосовании за окончательное принятие закона приняли участие 52 депутата, 40 из них поддержали. Таким образом, закон «О защите прав человека в социальных сетях» принят и будет соблюдаться и применяться с 1 февраля 2023 года.

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