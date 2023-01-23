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Бывшие рестораны McDonald's открылись в Алматы без названия

CentralAsia (KZ) -  В Алматы без названий открылись рестораны быстрого питания, которые ранее работали под ушедшим из Казахстана брендом McDonald's, сообщает Tengrinews.

Компания Food Solutions KZ, ранее работавший под брендом McDonald's сообщает, что в городе открыто пять заведений, всего, как планируется, начнут работать 13. Tengrinews отмечает, что в меню и ценовой политике ресторанов почти ничего не поменялось, но из заведений исчезли упоминания и символика McDonald's.

На сайте Food Solutions KZ, размещено объявление с текстом «Все, что ты любишь, уже скоро!».

Отмечалось, что весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объёме.

В Астане бывшие рестораны McDonald’s пока закрыты. Food Solutions KZ обещает представить график открытия остальных точек общепита, а также обновлённое меню и новое название в ближайшее время.

В ноябре прошлого года рестораны McDonald’s в Казахстане приостановили работу в связи с ограничениями «в местных поставках».

В Казахстане работали 24 McDonald’s: в Астане, Алматы, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Сеть пришла в республику в 2016 году.

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