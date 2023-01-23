В Узбекистане должников за электричество вновь начнут отключать от сети

- Узбекистан, общество
- 12:53, 23 января 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 27 января автоматизированная система контроля и учёта электроэнерггии (АСКУЭ) возобновляет работу. Потребители, имеющие дебиторскую задолженность, будут автоматически отключены от сети, сообщила компания «Региональные электрические сети».
Отключения за задолженность по электричеству и газу ранее были приостановлены в связи с аномальными холодами в Узбекистане.
Во избежание ограничения энергоснабжения потребителям рекомендуется пополнить счёт.
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