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В Узбекистане должников за электричество вновь начнут отключать от сети
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Узбекистане запретили в морозы отключать за неуплату свет и газ

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 27 января автоматизированная система контроля и учёта электроэнерггии (АСКУЭ) возобновляет работу. Потребители, имеющие дебиторскую задолженность, будут автоматически отключены от сети, сообщила компания «Региональные электрические сети».

Отключения за задолженность по электричеству и газу ранее были приостановлены в связи с аномальными холодами в Узбекистане.

Во избежание ограничения энергоснабжения потребителям рекомендуется пополнить счёт.

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