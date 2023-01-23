В Улан-Баторе стартовал национальный чемпионат по робототехнике Into Оrbit

CentralAsia (MNG) - Сегодня начался Монгольский национальный чемпионат по робототехнике Into Оrbit, которое является одним из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League.

Основными задачами проведения соревнований являются популяризация научно-технического творчества, повышение интереса молодежи к инженерным профессиям, а также установление и развитие взаимовыгодных межрегиональных и международных связей.

Мероприятие собирает около 150 участников из различных аймаков и города Улан-Батор.

Основная категория конкурса Into Оrbit или «Космические спутники и орбита Земли». Одно из самых зрелищных направлений. Задача участников заключается в том, чтобы разработать робота для выполнения заданий на игровом поле, а также представить и защитить инженерную документацию.

Соревновательные испытания, деловая программа, круглые столы, тематические фотозоны, вечер дружбы, игротека и интерактивные площадки, церемонии награждения и объявление победителей, — все это ждет 26 команды из аймаков Хөвсгөл, Хэнтий, Гов-Алтай, Өмнөговь, Дархан-Уул, Орхон, Баянхонгор, Завхан и Улан-Батора.

Сегодня начался Монгольский национальный чемпионат по робототехнике Into Оrbit, которое является одним из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League. pic.twitter.com/ICiayymc99 — Bystander Майдар (@Tatarmai) January 23, 2023

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