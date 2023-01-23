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Туркменистан восстановил экспорт газа в Узбекистан
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Туркменистан из-за морозов приостановил поставки газа в Узбекистан, Иран и сократил в Китай

CentralAsia (TM) -  Туркменистан постепенно возобновляет экспорт газа в Узбекистан. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании «Узтрансгаз».

Как мы сообщали ранее, Туркменистан по техническим причинам, вызванным морозами, с 12 января приостановил поставки газа в Узбекистан. По информации, полученной из разных источников, причина прекращения подачи газа — образование гидрата на внутрипромысловых коммуникациях газоконденсатного месторождения «Галкыныш». Такое случается в сильные морозы и является форс-мажорным обстоятельством, пояснили специалисты.

Однако с 21 января поставки постепенно возобновляются. По данным «Узтрансгаза», Туркменистан возобновил подачу газа с показателя в 4,8 млн кубометров в день, а на сегодняшний день увеличил показатель до 12,6 млн кубометров.

«Постепенно ежедневный объём поставок увеличится до 16 млн кубометров. Именно столько поставлялось до резкого похолодания», — отметили в компании.

19 января президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посещал крупнейшее газовое месторождение страны «Galkynyş» (Галкыныш), где ознакомился с ходом его промышленного освоения, сообщает TDH.

В декабре Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны, краткосрочный контракт на поставку газа.

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