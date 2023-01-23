Монголка Тэнуун стала чемпионкой мира по памяти и занимает первое место в мировом рейтинге

Тэнуун Тамир

CentralAsia (MNG) - В последние годы Тэнуун Тамир, которая выиграла все соревнования, в которых участвовала, и установила множество мировых рекордов, выиграла золотую медаль на 31-м онлайн-чемпионате мира по запоминанию, опередив 400 спортсменов мира.

Она безошибочно запомнила 624 цифры за 5 минут в категории «Скорость чисел», стала рекордсменкой мира и будет занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Мировой рекорд этого вида ранее принадлежал китайскому спортсмену с 616 цифрами, Тэнуун обновляет его через 3 года.

За 31 год всего три спортсмена запомнили более 600 цифр за 5 минут, а монгольская спортсменка пополнила их ряды и стала занимать первые места в мировом рейтинге.

Сборная Монголии завоевала 20 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей на этом чемпионате мира по памяти, а сборная Монголии одержала абсолютную победу с 19,018 балла.

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