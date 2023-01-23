В Бухаре спустя 3 года состоялись переговоры по демаркации узбекско-туркменской границы

- Узбекистан, политика
- 16:14, 23 января 2023
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CentralAsia (UZ) - В Бухаре завершилась встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.
Как сообщает МИД Узбекистана, 16 – 21 января стороны рассмотрели вопросы подготовки к совместному заседанию Межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном. В частности, доработаны и согласованы проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации межгосударственной границы.
На встрече также согласован план-график встреч рабочих групп на 2023 год.
По итогам переговоров подписан протокол.
Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Предыдущая встреча рабочих групп состоялась 21-27 декабря 2019 года в городе Карши.