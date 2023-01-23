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В Бухаре спустя 3 года состоялись переговоры по демаркации узбекско-туркменской границы
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре завершилась встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.

Как сообщает МИД Узбекистана, 16 – 21 января стороны рассмотрели вопросы подготовки к совместному заседанию Межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном. В частности, доработаны и согласованы проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации межгосударственной границы.

На встрече также согласован план-график встреч рабочих групп на 2023 год.

По итогам переговоров подписан протокол.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Предыдущая встреча рабочих групп состоялась 21-27 декабря 2019 года в городе Карши.

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