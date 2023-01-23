Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации

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CentralAsia (CA) - Кроме призыва, указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации включает и другие пункты, поэтому продолжает действовать. Так объяснил действие указа главы государства официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что призыв проводился «до достижения установленной численности».

«Но кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т. д. В этой части указ продолжает работать», — сказал Песков.

Какие именно мероприятия подразумеваются, Песков отказался уточнить. Он отметил, что это касается и закрытого пункта указа — седьмого, который не был опубликован и обозначен с формулировкой «для служебного пользования». Ранее пресс-секретарь Путина говорил, что в нем идет речь о числе призываемых.

«Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. Здесь я предлагаю ориентироваться на слова президента России. Но указ предусматривает и другие функции», — заключил Песков.

Помимо объявления о частичной мобилизации указ Путина содержит пункты о приравнивании мобилизованных к тем, кто проходит военную службу по контракту; о предоставлении им равного с контрактниками денежного довольствия; о сроках контрактов — до окончания частичной мобилизации; а также поручения в адрес правительства и региональных властей.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена». Тогда президент пообещал посоветоваться с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении мобилизации.

Впоследствии Песков заявил, что потребности публиковать заключение юристов о необходимости отдельного указа президента о завершении мобилизации нет и «не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента».