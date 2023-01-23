МИД Казахстана ведет переговоры для предоставления казахстанцам безвизового режима в Европу

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CentralAsia (KZ) - Казахстанские дипломаты ведут переговоры для предоставления гражданам Казахстана безвизового режима в страны Шенгенской зоны, передает Tengrinews.kz.

По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, переговоры с европейскими странами о безвизовом режиме ведутся давно.

«По Шенгенской зоне переговоры идут. Нужно согласие стран Европейского союза. У нас есть безвизовый режим в одностороннем порядке (для граждан из стран Шенгенской зоны при посещении Казахстана). Мы ведем переговоры, чтобы эта зона для нас тоже стала безвизовой», - сказал Смадияров, отвечая на вопросы журналистов в МИД.

В МИД также сообщили, что в предоставлении безвизового режима казахстанцам заинтересованы страны Латинской Америки. Все потому, что количество туристов из Казахстана в этих странах увеличилось.

«Руководство министерств иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. Есть интерес и у арабских стран», - добавил представитель МИД.

По его словам, в Министерстве иностранных дел проводится комплексная программа, которая расписана на каждый год по нескольким странам.

«В рамках нее мы пытаемся улучшить список и условия для наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы. Этот план не могу озвучить, потому что идет работа. Там затрагиваются интересы и другой стороны, только лишь после подписания мы можем объявить. Переговоры - это живой процесс, где у них во главу угла ставятся тоже вопросы национальной безопасности, миграционной безопасности. Каждая страна учитывает свои интересы, как только идет на согласие для безвизового режима», - заключил он.

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