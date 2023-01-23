Миллиардер Алишер Усманов сообщил о выходе на пенсию, - СМИ

Алишер Усманов

CentralAsia (CA) - Бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил источник РБК, близкий к РСПП.

Фотографию заявления Усманова на имя главы РСПП, в котором говорится, что он просит освободить его от членства в бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности», опубликовал телеграм-канал BRIEF. Собеседник РБК подтвердил подлинность документа.

По словам другого источника РБК в РСПП, 25 января будет заседание бюро союза, на котором планируется рассмотреть заявление Усманова.

Усманов — основатель и крупнейший акционер (49%) группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $11,5 млрд.

Усманов с февраля 2022 года под санкциями ЕС, также санкции против него ввели США, Канада, Великобритания и Япония. Он пытается оспорить европейские санкции в суде общей юрисдикции: предприниматель попросил суд приостановить действие санкций до принятия окончательного решения по апелляции.

В ноябре Financial Times писала, что с просьбой снять с Усманова санкции обращался к Евросоюзу Узбекистан, за месяц до этого, в сентябре, Politico писала, что с аналогичной просьбой к Брюсселю — исключить Усманова из санкционных списков — обратилась Венгрия.

Власти Германии и Хорватии заявляли о заморозке активов предпринимателя за рубежом, в том числе об аресте двух дорогостоящих яхт Irina VU и Dilbar. Представители Усманова отрицают, что эти яхты как-то связаны с бизнесменом или его семьей.

Осенью 2022 года компания USM Gold, созданная Усмановым совместно с Владимиром Скочем для инвестиций в золотодобычу, прекратила поиск новых проектов и распустила сотрудников. Акционеры USM решили не входить в новый для себя золотодобывающий сектор из-за изменений рыночных обстоятельств после начала российских военных действий в Украине и последовавших западных санкций, которые повлияли на уже действующие проекты холдинга, рассказывали источники РБК, знакомые с бывшим менеджментом USM Gold. Поиск золоторудных активов было решено прекратить, так как партнеры не пришли к единому мнению о том, нужно ли холдингу входить в этот бизнес, рассказал еще один собеседник РБК.

Летом 2022 года Усманов развелся с женой — президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером национальной команды Ириной Винер.