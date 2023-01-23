В Узбекистане органы госвласти на местах и хокимы лишаются некоторых полномочий

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана подписал закон «О внесении изменений и дополнение в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Внесенные изменения касаются полномочий органов государственной власти на местах, хокимов, таможенных органов, Министерства финансов и экономики, а также требований по аудиторской проверке ООО, передает Norma.

Исключаются следующие полномочия органов госвласти на местах:

контроль за соблюдением клинико-статистических стандартов качества медицинской помощи;

осуществление госконтроля за качеством и безопасностью йодированной соли и йодированных пищевых продуктов, условиями их хранения.

Хокимы лишаются полномочия обращаться в суд с исками о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг и внесению обязательных взносов с собственников и пользователей жилья.

Также отменяется требование об обязательной ежегодной внешней аудиторской проверке для ООО с балансовой стоимостью активов более 100 тыс. БРВ.

Отныне таможенные органы не будут осуществлять контроль за исполнением владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Узбекистана, обязанности по обязательному страхованию. Данное полномочие сохраняется лишь у ГСБДД.

Часть полномочий Кабмина и Министерства финансов и экономики в вопросах регулирования аудиторской деятельности передается негосударственным некоммерческим организациям – республиканским общественным объединениям аудиторов. Так, объединениям аудиторов передаются полномочия по:

утверждению типовой программы курсов повышения квалификации аудиторов;

определению порядка проведения квалификационного экзамена (по согласованию с Министерством финансов и экономики);

принятию решения о допуске или отказе в допуске претендента к сдаче квалификационного экзамена;

оформлению и переоформлению сертификата, выдаче его дубликата.