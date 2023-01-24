Россиянам, спасающимся от путинской войны, грозит жесткое убежище в Монголии, — bne IntelliNews

// AFP

CentralAsia (MNG) - Когда 22 декабря Владимир Путин объявил о своем плане увеличить численность российской армии примерно на треть, Монголия приготовилась к следующей волне бегства россиян от призыва и перспективам воевать на Украине.

Война Путина вынудила большое количество россиян, особенно призывного возраста, бежать в несколько стран, где россиянам не нужны визы. В число этих стран входит Монголия. Однако оказавшись там, те, кто искал убежища, обнаруживают, что трудности представляют не только предсказуемые проблемы языка и культуры. Для начала они обнаруживают, что их российские банковские карты не работают. Тогда есть не такой уж и маленький вопрос заработка на жизнь. Большинство россиян не могут найти работу в Монголии, небольшой развивающейся стране со средней зарплатой около 400 долларов в месяц.

Однако многие из прибывающих просто намерены использовать Монголию в качестве временной остановки на пути во Вьетнам или Таиланд, где, по крайней мере, погода лучше. В настоящее время дневная температура в Улан-Баторе, столице страны, колеблется около -23 по Цельсию.

Независимо от того, останутся ли они в Монголии или отправятся в более солнечные края, будущее русских, конечно, туманно. Они не знают, когда и смогут ли вернуться на родину.

Некоторые русские в Улан-Баторе готовы обсудить препятствия, которые им предстоит преодолеть, и бессмысленность войны, заставившей их отказаться от всего, что они знали.

«Я не знаю, будет ли у нас возможность вернуться в Россию, потому что… папу могут просто забрать в армию», — сказала 15-летняя Валерия из Санкт-Петербурга, одна из десятков тысяч россиян, бежавших в Монголию с начала войны на Украине.

Они оставили все позади и теперь живут в Улан-Баторе, столкнувшись с неопределенным будущим. «Для меня возвращение назад — это все еще большой риск», — сказала Валерия.

21 сентября прошлого года Владимир Путин издал приказ о мобилизации. Те, чьи имена были названы, по закону обязаны были служить в российской армии, якобы, воевать на Украине. Государственная Дума, законодательный орган Российской Федерации, объявила о внесении изменений в Уголовный кодекс. За сдачу в плен, дезертирство или отказ от призыва предусматривались суровые наказания. Теперь наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Сразу после объявления мобилизации российские граждане начали покидать свою страну. С начала войны около 1,4 миллиона человек уехали либо из-за воздействия экономических санкций, либо из-за того, что их не призвали на войну. Многие из русских, прибывающих в Монголию, имеют монгольское происхождение, будучи бурятами, калмыками или тувинцами.

В Монголии также появилось меньшее количество якутов и славян. На данный момент в страну въехало 22 540 граждан России. Большинство проехали транзитом, направляясь в одну из немногих других стран, которые предлагают безвизовый въезд для россиян, таких как республики Средней Азии, Вьетнам, Таиланд и Израиль. Около 98% тех, кто остался в Монголии, проживают в столице.

Бежавшие русские в Монголии используют социальные сети для общения и налаживания новой жизни. Группа Telegram под названием «Монголия/Адаптация 03» насчитывает 7 638 участников, «Аренда квартир в Монголии» — 1 457, а «Работа в Монголии» — 2 562 человека. В дополнение к этим вновь прибывшим, многие россияне, которые уже были в Монголии, продлевают свои визы и обращаются за юридической консультацией по вопросам иммиграции.

Иван Сергеевич, 47-летний бизнесмен из Иркутска, проживший в Монголии пять лет, сказал, что с начала войны приехало много русских. «Ситуация в России не самая оптимальная. Экономическая ситуация ухудшается. Российская автомобильная промышленность была одной из лучших в мире. Но оно понесло большие убытки… почти никто не остался в деле. После начала войны людей начали призывать на Украину».

Он сказал, что количество прибывающих русских значительно увеличилось в сентябре и октябре из-за мобилизации. «Никто не хочет убивать кого-то на поле боя, никто не хочет, чтобы на его руках была чья-то жизнь. Они не хотят терять членов семьи или собственную жизнь на войне. Поэтому они начали покидать свою страну», — добавил он.

Положение Монголии на карте между Россией и Китаем всегда было проблематичным, поскольку две более крупные страны оказывали политическое и экономическое давление. В целом большинство монгольских политиков настроены скорее пророссийски, чем прокитайски. Поэтому многих удивило, когда иммиграционное агентство Монголии объявило, что будет выдавать россиянам вид на жительство, а не отправлять их домой. Судя по всему, в бывших советских сателлитах, включая Монголию и среднеазиатские «станы», после вторжения на Украину произошел поворот в сторону Китая.

Первый приток русских, прибывших вскоре после начала войны, пришел для обмена рублей на доллары США, что в конечном итоге вызвало нехватку долларов в стране. С тех пор банки ввели очень строгие ограничения на количество долларов, которые можно купить. Но это влияет только на наличные деньги, которые люди носят с собой. К сожалению, россияне, пытающиеся выжить в Монголии, не имеют доступа к своим деньгам дома.

Валерия рассказала, как не работают российские банковские карты. «Все они заблокированы. Вы не можете снять или внести деньги, вы ничего не можете сделать».

Говоря из Вьетнама, куда он приехал из Монголии, 28-летний Владислав сказал: «Российские карты заблокированы во всем мире, за некоторыми исключениями. Во Вьетнаме мы по-прежнему можем снимать деньги в банкоматах Вьетнамского русского банка». По этой причине он переехал во Вьетнам, где, по крайней мере, у него есть доступ к своим деньгам.

Семья Валерии тоже хочет уехать, но русским это нелегко. «Вообще-то я хочу поехать в другую страну, но думаю, что уже поздно ехать куда-то еще, потому что везде закрыто. Вы не можете поехать в Европу, и вы, конечно, не можете поехать в США. Есть еще страны, куда русские могут поехать, но это остается под вопросом».

Пока они не найдут способ двигаться дальше, семье Валерии предстоит нелегкое время. «Мои родители потеряли работу. Здесь, в Монголии, они еще не нашли работу. В настоящее время мы выживаем за счет наших сбережений», — добавила она. «Мои родители всю свою жизнь спасали. Потом мы приехали в Монголию, и, честно говоря, я чувствую, что скоро останемся без крова».

Иван Сергеевич объяснил огромные проблемы с трудоустройством, с которыми сталкиваются россияне, приезжающие в Монголию, например, языковой барьер. Монголы в возрасте пятидесяти лет и старше обычно немного говорят по-русски, но большинство молодых людей говорят только по-монгольски и по-английски. Иван сказал: «Большинство россиян не могут найти стабильный доход, а работать неполный рабочий день на минимальной заработной плате непросто. Я стараюсь помочь им найти хотя бы место, где можно работать и зарабатывать на жизнь».

Владислав работал в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. Молчанова-Сибирского, пока не бежал из России, чтобы избежать призыва в армию. «Я приехал в Монголию с друзьями и встретил многих других россиян, вынужденных покинуть страну по той же причине». Он сказал, что вторжение в Украину полностью изменило его жизнь. «Я планировал свою жизнь в России и пока не планировал никуда уезжать. Мне пришлось изменить все свои планы».

Владислав сказал, что, по его мнению, тенденция приезда русских в Монголию сохранится, если война не закончится: «Большинство людей покинули страну в первую неделю после 21 сентября из-за мобилизации. Сейчас поток россиян в Монголию иссяк, но все же есть люди, которые скоро уедут из России».

На вопрос, есть ли у него какие-то заключительные слова о ситуации, Владислав сказал: «Вся ситуация с войной — это ерунда, и это самая темная и постыдная часть современной российской истории. Свободная Украина. Путин — преступник».

В том же духе размышлял Иван Сергеевич: «Я думаю, что пора кончить войну. В конечном счете, несмотря ни на что, Россия понесет большие потери. Это бессмысленная война, которой не должно было быть. Я чувствую, что Украина сохранит свою землю. Но Россия, несмотря ни на что, в проигрыше. Это война, которую никогда не следовало начинать, и это война, которая разрушает обе стороны».

автор: Антонио Грасеффо, доктор философии, China-MBA, экономист и аналитик по Китаю. Он прожил более 20 лет в Азии, в том числе семь лет в Китае, два с половиной на Тайване и три в Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения