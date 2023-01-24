Самая высокая цена на взрослый скот составила ₮1,8 млн в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Согласно отчету о средней рыночной цене скота в декабре 2022 года, средняя цена кастрированного верблюда составила 1,4 миллиона тугриков, увеличившись на 37,7 тысячи тугриков, а средняя цена крупного рогатого скота составила 1,4 миллиона тугриков, увеличившись на 21,9 тысячи тугриков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена мерина составила 1,1 млн. тугриков, что уменьшилось на 10,5 тыс. тугриков, средняя цена барана составила 192,0 тыс. тугриков, что уменьшилось на 15,9 тыс. тугриков, а средняя цена овца составила 135,9 тыс. тугриков, что уменьшилось на 14,7 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая высокая средняя цена на крупный рогатый скот была в Улан-Баторе и составляла 1,8 миллиона тугриков ($518) в декабре 2022 года, тогда как самая низкая была в аймаке Баян-Өлгий и составляла 810,0 тысяч тугриков ($233).

Средняя цена на шкуры крупного рогатого скота (более 2 метров) составляла 7,1 тысячи тугриков в декабре 2022 года, оставшись такой же, как и в предыдущем месяце, в то время как белый кашемир был на уровне 85,6 тысяч тугриков за кг, снизившись на 2,2 тысячи тугриков по сравнению с предыдущим месяцем.

Самая высокая средняя цена тюка сена (20 кг) была в аймаке Говь-Алтай и составляла 18,0 тысяч тугриков в декабре 2022 года, тогда как самая низкая была в аймаке Дорнод - 5,4 тысячи тугриков.

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