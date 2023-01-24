Осуществлена первая поставка онлайн-торговли углем из Монголии

CentralAsia (MNG) - Перевозка угля, торгуемого на пробных электронных торгах Товарной биржи, осуществлялась в период с 16 по 19 января.

По данным Монгольской фондовой биржи, два лота или 12 800 тонн угля, которые торговались через пробные торги МФБ от ООО Energy Resources, были успешно проданы с условиями поставки Франко-перевозчика терминала Гашуунсухайт (FCA Gashuunsukhait Terminal).

Монголия впервые торговала углем через Товарную биржу, а национальные экспортеры ООО Energy Resources и АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» осуществили пробную перевозку этой онлайн-торговли через погранпереход Ганцмод.

Монголия будет соблюдать Закон об обмене горнодобывающей продукцией на более длительный период, запустив открытый и прозрачный электронный аукцион против коррупции и недобросовестных закупок. Страна торгует своим экспортным углем онлайн без каких-либо дополнительных затрат или бюджетов, полагаясь на существующую инфраструктуру торговой системы Монгольской фондовой биржи и сотрудников.

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