Состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 60-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией

CentralAsia (MNG) - 23 января состоялась фотовыставка и выпуск почтовой марки, посвященной 60-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

В открытии мероприятия приняли участие госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж, Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Филип Малон, послы иностранных государств в Монголии и руководители международных организаций.

60 лет назад были установлены дипломатические отношения между Монголией и Соединенным Королевством. Великобритания стала первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией.

В этот день в 1963 году Монголия и Великобритания установили дипломатические отношения, и в этот юбилейный год обе стороны планируют вместе организовать ряд мероприятий.

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