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Монгольские дети, проживающие в Швейцарии, начали заниматься шахматами в кружке

CentralAsia (MNG) -  Посольство Монголии в Швейцарии, «Женевская монгольская детская ассоциация» и спортивный клуб «GM-Star» 15 января совместно приступили к тренировкам по шахматам.

В кружке принимают участие 18 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Каждое воскресенье у них три смены, и обучение продлится три месяца. Запись на следующий курс будет проходить в апреле.

Поэтому Посольство призвало родителей записать своих детей на следующие шахматные курсы, которые важны для того, чтобы дети правильно проводили свободное время и ускоряли свое мышление и память.

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