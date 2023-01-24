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Будет создан «Совет монгольских предпринимателей в Северной Америке»

CentralAsia (MNG) -  По инициативе посольства Монголии в США будет создан «Совет монгольских предпринимателей в Северной Америке».

В целях создания отделения совета в Сан-Франциско было объявлено, что в ближайшее воскресенье в Генеральном консульстве состоится собрание. Первый совет монгольских предпринимателей в Америке был создан 2 октября 2022 года в Чикаго. В совет вошли 70 компаний, основанных монголами, ведущими бизнес недалеко от Чикаго.

В дальнейшем планируется создание отделений этого совета в Сиэтле, Денвере, Вашингтоне и Лос-Анджелесе, а вскоре планируется создание совета в Сан-Франциско.

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