Монголия является крупнейшим источником импорта коксующегося угля в Китай

CentralAsia (MNG) - Коксующийся уголь — это тип угля, который можно использовать для производства высококачественного кокса, который является важным топливом и реагентом в основном процессе производства стали в доменной печи. Коксующийся уголь широко используется в сталелитейной, химической и металлургической промышленности и т. д. Он является важным промышленным сырьем.

Китаю необходимо ежегодно импортировать большое количество коксующегося угля из-за недостаточных запасов местных запасов коксующегося угля в Китае.

В 2021 году Китай импортировал 54 633 700 тонн коксующегося угля, что на 24,40% меньше, чем в прошлом году, при этом стоимость импорта составила 11,222 млрд долларов США, что на 33,08% больше, чем в прошлом году. Согласно анализу издателя, с января по октябрь 2022 года Китай импортировал 51 676 300 тонн коксующегося угля, что на 31,15% больше, чем в прошлом году, а стоимость импорта составила 12 676 млн долларов США, что на 79,81% больше, чем в прошлом году.

В 2018-2022 годах цены на импорт коксующегося угля в Китай в целом демонстрируют тенденцию изменения сначала к снижению, а затем к росту. В 2018-2020 годах средняя цена импорта коксующегося угля Китая постоянно снижается: с 146,86 долларов США за тонну в 2018 году до 116,68 долларов США за тонну в 2020 году.

В 2021-2022 годах средняя цена импорта коксующегося угля Китая постоянно растет. В 2021 году средняя цена импорта коксующегося угля в Китай составила 205,40 долларов США за тонну, что на 76,03% больше, чем в прошлом году. С января по октябрь 2022 года средняя цена импорта коксующегося угля в Китай составила 245,29 долларов США за тонну, что на 37,11% больше, чем в прошлом году.

В 2021 году Китай импортировал коксующийся уголь из 12 стран мира. Анализ издателя показывает, что Монголия, Российская Федерация, США, Канада и Австралия являются основными источниками импорта коксующегося угля в Китай по объему импорта.

Среди них Монголия является крупнейшим источником импорта коксующегося угля в Китай. В 2021 году Китай импортировал 14,0371 млн тонн монгольского коксующегося угля, что составляет 25,69% от общего объема импорта коксующегося угля в этом году, при стоимости импорта 1,901 млрд долларов США, что составляет 16,94% от общей стоимости импорта.

Издатель PR Newswire ожидает, что импорт коксующегося угля в Китай будет продолжать расти с 2023 по 2032 год по мере восстановления мировой экономики и роста спроса на коксующийся уголь на китайском рынке.

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