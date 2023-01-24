Глава Генштаба РФ Герасимов назвал две новые угрозы безопасности России

Валерий Герасимов

CentralAsia (TM) - План строительства и развития вооруженных сил РФ корректируется при появлении новых угроз, сообщил начальник Генштаба РФ и руководитель военных действий в Украине Валерий Герасимов. По его словам, такими угрозами стали планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО и «использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны» против РФ.

В интервью «Аргументам и фактам» Герасимов рассказал о плане строительства вооруженных сил РФ — он предусматривает мероприятия по «реализации перспективных направлений развития» армии и по обеспечению обороны страны. Документ утверждается президентом и может «корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности».

По словам Герасимова, руководство страны поручило скорректировать план в целях «нейтрализации данных угроз». Корректировка была одобрена президентом Владимиром Путиным на расширенном заседании коллегии Минобороны. Поэтому в России решили создать два новых военных округа (Московский и Ленинградский), сформировать три мотострелковые дивизии в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях и армейского корпуса в Карелии. «Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития»,— добавил Валерий Герасимов.

Глава Генштаба РФ в интервью также заявил, что современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий, которые ведутся в зоне военной операции в Украине. По его мнению, России «противодействует практически весь коллективный Запад».

Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск «спецоперации» 11 января. Сергей Суровикин, который с 8 октября 2022 года возглавлял группировку, стал заместителем Герасимова.